Кадры для беспилотной авиации готовят в вузах и колледжах Краснодара

Краснодар занимает лидирующие позиции в России по подготовке кадров для стремительно развивающейся отрасли беспилотных летательных аппаратов. Краснодарский край выстроил уникальную образовательную вертикаль, охватывающую как среднее профессиональное, так и высшее образование в сфере дронов, рассказали в мэрии краевой столицы.
Флагманом этого направления является Кубанский государственный технологический университет. Он стал единственным вузом в регионе, открывшим набор студентов по профилю «Беспилотные летательные аппараты» в рамках специальности «Управление в технических системах». На первом курсе уже обучаются 19 студентов. Они осваивают теорию и практику, включая работу с различными типами дронов, на базе кафедры автоматизации производственных процессов. Университет активно развивает сотрудничество с Иннополисом по программе допобразования «Техник-сборщик БПЛА» и Федерацией гонок дронов Краснодарского края.
Учреждения среднего профессионального образования региона также активно интегрируется в «беспилотную» повестку. Около 500 студентов колледжей по всему краю получают необходимые знания в этой сфере. Например, в Краснодарском колледже электронного приборостроения модуль по БПЛА включен сразу в три специальности: «Разработка электронных устройств», «Радиоаппаратостроение» и «Компьютерные системы».
Все эти образовательные инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».