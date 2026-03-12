Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры для беспилотной авиации готовят в вузах и колледжах Краснодара

500 студентов Кубани учатся управлять беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Краснодар занимает лидирующие позиции в России по подготовке кадров для стремительно развивающейся отрасли беспилотных летательных аппаратов. Краснодарский край выстроил уникальную образовательную вертикаль, охватывающую как среднее профессиональное, так и высшее образование в сфере дронов, рассказали в мэрии краевой столицы.

Флагманом этого направления является Кубанский государственный технологический университет. Он стал единственным вузом в регионе, открывшим набор студентов по профилю «Беспилотные летательные аппараты» в рамках специальности «Управление в технических системах». На первом курсе уже обучаются 19 студентов. Они осваивают теорию и практику, включая работу с различными типами дронов, на базе кафедры автоматизации производственных процессов. Университет активно развивает сотрудничество с Иннополисом по программе допобразования «Техник-сборщик БПЛА» и Федерацией гонок дронов Краснодарского края.

Учреждения среднего профессионального образования региона также активно интегрируется в «беспилотную» повестку. Около 500 студентов колледжей по всему краю получают необходимые знания в этой сфере. Например, в Краснодарском колледже электронного приборостроения модуль по БПЛА включен сразу в три специальности: «Разработка электронных устройств», «Радиоаппаратостроение» и «Компьютерные системы».

Все эти образовательные инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше