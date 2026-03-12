Калининградцам напомнили о положенных контрактникам мерах соцподдержки

списание задолженностей по кредитам на сумму до 10 млн рублей, если до 1 ноября 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании по этим обязательствам (№ 391-ФЗ от 23.11.2024 г.); кредитные каникулы военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях в зоне СВО; 1 сутки за 3 суток к выслуге лет в зоне проведения боевых действий (в зоне СВО); приостановление судебных взысканий и задолженностей по линии ФССП; собственное жильё военнослужащему по программе накопительно-ипотечной системы; оформление земельного участка в собственность удостоенных звания Героя России и Орденов; служебное жильё или компенсация за найм жилого помещения; бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, а также бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях; бесплатное обеспечение вещевым имуществом и обмундированием, бесплатное трёхразовое питание; двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев; страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета; право на пенсию после 20 лет военной службы; бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, отпуск (военнослужащему и одному члену семьи один раз в год к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ); социальные гарантии в связи с обучением в образовательных организациях в период военной службы — выплата подъёмного пособия при перемещении к новому месту военной службы, военнослужащему и членам его семьи; перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток (в зависимости от выслуги лет.