«Мы готовим для зрителей немало сюрпризов»

— Безусловно. Как только я приняла предложение главного балетмейстера театра «Кремлевский балет» Александры Тимофеевой, передо мной встал этот вопрос. И, как обычно в таких случаях и делаю, я обратилась к своему большому другу Юрию Петровичу Бурлаке, который помогает мне всю мою жизнь, во всех моих постановках. В музыкальном плане Юрий Петрович — настоящий собиратель. И, если что-то для работы требуется, то, как мы с ним шутим, он открывает «шкафчик Минкуса», «шкафчик Пуни» или какой-то другой из его многочисленных шкафчиков. Юрий Петрович сказал мне, что у него есть старинная авторская партитура «Тщетной предосторожности» Герольда, которая никогда целиком не звучала в России. Из нее брали только фрагменты, и они узнаваемы по спектаклям Эштона и Виноградова, но не более того. Также у него оказались и другие партитуры Герольда, например балет «Сомнамбула» — фрагмент из него использовал в своей постановке Олег Виноградов, есть балеты «Лидия», «Крестьянская свадьба» и даже «Спящая красавица» собственно Герольда. Представляете?