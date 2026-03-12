Ричмонд
«Она кричит одинаково при каждом ударе». Японка Осака сказала, что чувствовала в матче против белоруски Соболенко

Японка Осака оценила крик белоруски Соболенко после игры с ней.

Источник: Комсомольская правда

16-я ракетка мира из Японии Наоми Осака рассказала, что чувствовала, когда первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко с криком била по мячу в их очном матче.

Соболенко обыграла Осаку в четвертом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счетом 6:2, 6:4. Это была только вторая игра соперниц в личном противостоянии, и первая после 2018 года.

— Это было очень сложно, но, честно говоря, больше всего мне понравилось то, что я получила огромное удовольствие, — сказала Осака на пресс-конференции. — У меня не было возможности играть на главной арене. И сделать это против первой ракетки мира было действительно здорово.

Осака призналась, что чувствовала себя так, будто играла против нее впервые.

— Я видела ее по телевизору, но в реальности все совсем по-другому. Иногда я даже немного ошибалась, ожидая, что мяч полетит сильнее, но это было не так. Она кричит одинаково при каждом ударе. Я думала: «Боже мой, она меня обманула», — улыбнулась Наоми. — Это был отличный опыт.

В четвертьфинале Арина Соболенко встретится 12 марта с 10-й ракеткой Викторией Мбоко.

