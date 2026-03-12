«Она кричит одинаково при каждом ударе». Японка Осака сказала, что чувствовала в матче против белоруски Соболенко

16-я ракетка мира из Японии Наоми Осака рассказала, что чувствовала, когда первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко с криком била по мячу в их очном матче.
Соболенко обыграла Осаку в четвертом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счетом 6:2, 6:4. Это была только вторая игра соперниц в личном противостоянии, и первая после 2018 года.
— Это было очень сложно, но, честно говоря, больше всего мне понравилось то, что я получила огромное удовольствие, — сказала Осака на пресс-конференции. — У меня не было возможности играть на главной арене. И сделать это против первой ракетки мира было действительно здорово.
Осака призналась, что чувствовала себя так, будто играла против нее впервые.
— Я видела ее по телевизору, но в реальности все совсем по-другому. Иногда я даже немного ошибалась, ожидая, что мяч полетит сильнее, но это было не так. Она кричит одинаково при каждом ударе. Я думала: «Боже мой, она меня обманула», — улыбнулась Наоми. — Это был отличный опыт.
В четвертьфинале Арина Соболенко встретится 12 марта с 10-й ракеткой Викторией Мбоко.
