В двух районах Самары снизят температуру отопления и горячей воды

В Самаре устраняют неисправности на теплосети по улице Мирной. В связи с этим 12 марта в Советском и Промышленном районах временно снизят температуру подачи горячей воды и отопления, сообщают «Т Плюс».
«К устранению повреждения привлечены 26 специалистов и 14 единиц техники. Мы приложим все усилия, чтобы в ближайшее время завершить ремонтные работы и восстановить подачу тепла в обычном режиме», — рассказали в компании.
Под ограничения попадают дома на улице Ново-Вокзальной 106, 108, 110, 110а, 114, 114б, 116, 116б, 122, 124, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, а также дома 155а, 155к1−155к3, 161, 161а, 165, 165а, 167, 167а, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 215, 217, 219 и 221. Также в зоне ограничений оказались дома № 181, 184, 186, 188, 190 и 192 на улице Советской Армии и 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 а и б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 133, 135, 137 по улице Стара-Загора.
Кроме того, температура будет снижена в домах на улице 22-го Партсъезда (140 — 181), на улице Гастелло (41, 43, 45, 47), на проспекте Карла Маркса (233−412а), на Московском шоссе (81−145), на улицах Фадеева (40−67) и Волочаевской (56 и 58). В списке также Коломенский переулок (дома 1, 3, 5, 7, 13), улица Мирная (155−167), Шариковый переулок (2, 4), проспект Кирова (138- 253) и дома 86 и 88 на улице Ташкентской.
Ограничения затронут и социальные объекты на улице 22-го Партсъезда, 150 и 165, а также на проспекте Карла Маркса 260а, 276, 278, Московском шоссе 77, 87а, 101, 125 и 125а, улице Ново-Вокзальной 142 и 213, Стара-Загору 37а, 74, 76, 81 и 131 Фадеева 42, 52, 56а и 61, а также 86, 86к2, 88, 88к1, 88к2 на Ташкентской. Это коснется и организаций на улице 22-го Партсъезда 175а, 191, Гастелло 45 В и 47а, проспекте Карла Маркса 274 б, Московском шоссе 81а, 81б, 121а, 125б, 127а, Ново-Вокзальной 110а-203 В, Советской армии 177−185а, Стара-Загора 25−143а к3, Фадеева 38−64а, проспекте Кирова 148−255 и Мирной 3, 162а и 163а.