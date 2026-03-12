В двух районах Самары снизят температуру отопления и горячей воды

Ограничения затронут и социальные объекты на улице 22-го Партсъезда, 150 и 165, а также на проспекте Карла Маркса 260а, 276, 278, Московском шоссе 77, 87а, 101, 125 и 125а, улице Ново-Вокзальной 142 и 213, Стара-Загору 37а, 74, 76, 81 и 131 Фадеева 42, 52, 56а и 61, а также 86, 86к2, 88, 88к1, 88к2 на Ташкентской. Это коснется и организаций на улице 22-го Партсъезда 175а, 191, Гастелло 45 В и 47а, проспекте Карла Маркса 274 б, Московском шоссе 81а, 81б, 121а, 125б, 127а, Ново-Вокзальной 110а-203 В, Советской армии 177−185а, Стара-Загора 25−143а к3, Фадеева 38−64а, проспекте Кирова 148−255 и Мирной 3, 162а и 163а.