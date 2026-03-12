Три поезда задержались в пути из-за снегопадов в Красноярском крае

Сильные снегопады нарушили график движения пассажирских составов по Красноярской железной дороге. 12 марта задерживаются три поезда дальнего следования. Максимальное опоздание составляет около пяти часов.
В списке задержанных:
№ 10 Москва — Владивосток;
№ 70 Москва — Чита;
№ 112 Новосибирск — Тында.
Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, в вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажиров, чьи поезда опаздывают более чем на четыре часа, обеспечат горячим питанием.
Железнодорожники ведут расчистку инфраструктуры от снега. Движение постепенно восстанавливается.
