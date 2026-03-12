За сбор каких первоцветов наказывают по всей строгости

Расцветает в апреле-начале мая и выделяется на фоне других ранних цветов за счёт своей необычной окраски. У этого дикого цветка пёстрый, рябой окрас лепестков. А стебель высотой до 55−65 сантиметров имеет на верхушке спирально закрученные усики. Родовое название рябчика произошло от латинского слова, в переводе означающего «стаканчик для игральных костей». У большинства видов этого рода цветки действительно формой напоминают стаканы — у них уплощенное «донышко», а лепестки плотно прилегают друг к другу.