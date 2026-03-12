За сбор каких первоцветов наказывают по всей строгости

Весной в Воронежской области распускаются многие редкие, занесённые в Красную книгу первоцветы. Какие уникальные виды растений встречаются в регионе и, какое наказание грозит за их сбор и продажу — в материале vrn.aif.ru.
Сон-трава или прострел раскрытый.
Растение является одним из самых ранних вестников весеннего пробуждения природы. Оно цветёт с апреля до середины мая. Цветки прострела сине-фиолетовые, похожи на крупные колокольчики. Они раскрываются до развёртывания листьев. Всё растение покрыто нежным густым пушком, из-за чего оно не боится наступления морозов.
Растение произрастает в разреженных сосновых лесах на песчаной сухой почве, разрастаясь на прогалинах, опушках и просеках, а также в луговых степях.
Сон-трава является ядовитой, как и все лютиковые, к которым она относится. Её сок может вызывать ожоги в виде раздражения, волдырей и нарывов.
Тюльпан Биберштейна или скифский тюльпан.
Представляет собой многолетнее растение семейства лилейных, которое цветёт в конце апреля-начале мая. Оно имеет небольшой жёлтый бутон с заострёнными лепестками и тонкий высокий стебель. Высота цветоноса тюльпана может достигать 40 сантиметров. Растение встречается на склонах и в нагорных дубравах.
Пион тонколистный или воронец.
Это кустик высотой 20−40 см с мелкими рассеченными листьями и крупным тёмно-красным цветком с жёлтой сердцевиной. Воронец распускается в начале мая. В регионе он встречается в центральных и южных районах. Воронец предпочитает открытые травянистые и каменистые степные склоны, ковыльные степи, опушки светлых дубовых лесов. В основном растет на небольших, неудобных для распашки участках.
Чаще это единичные экземпляры, массово воронец сохранился только в степных заповедниках.
Рябчик русский.
Расцветает в апреле-начале мая и выделяется на фоне других ранних цветов за счёт своей необычной окраски. У этого дикого цветка пёстрый, рябой окрас лепестков. А стебель высотой до 55−65 сантиметров имеет на верхушке спирально закрученные усики. Родовое название рябчика произошло от латинского слова, в переводе означающего «стаканчик для игральных костей». У большинства видов этого рода цветки действительно формой напоминают стаканы — у них уплощенное «донышко», а лепестки плотно прилегают друг к другу.
Встречается рябчик русский в разреженных лесах, на полянах и опушках, а также на пойменных лугах.
Тюльпан Шренка.
Обладает широкими сизоватыми листьями с крупным цветком. Окраска венчика этого растения может быть совершенно разной: от чисто-белого до красновато-бордового, ярко-жёлтого, сиреневого и почти фиолетового. Растение цветёт в конце апреля и произрастает в степных, а также полупустынных местностях.
Пролеска сибирская.
Появляется прямо из-под снега и цветёт в марте-апреле. Часто это растение путают с подснежниками. Пролеска обладает синеватыми, редко белыми цветками. После отцветания у растения отрастают широколинейные прикорневые листья. Как правило, встретить пролеску можно в широколиственных лесах: на опушках и в зарослях кустарников.
Анемона или Ветреница лесная.
Расцветает в мае и цветёт всего лишь одну-две недели. Анемона обладает длинным стеблем высотой 15−30 сантиметров и белым цветком размером три-семь сантиметров. Растение является ядовитым. Цветок, как правило, встречается на опушках леса, на лугах и в степях Воронежской области.
Горицвет весенний и волжский.
Первое растение обладает узкими пальчато-раздельными листьями, на фоне которых особо ярко выделяются крупные цветки до семи сантиметров в диаметре с густо расположенными блестящими жёлтыми лепестками. В начале цветения побеги не превышают 20 см, а потом вытягиваются до полуметра. Примечательно, что цветки горицвета открываются с солнцем, а закрывается в два-четыре часа дня.
Второе растение отличается от первого буроватыми листьями и бледно-жёлтыми цветками.
Брандушка разноцветная.
Цветёт в апреле. Растение обладает двумя-тремя, реже четырьмя цветками звездовидной формы, окрашенными в лилово-розовый цвет. Их диаметр составляет около шести сантиметров. Нижняя часть цветка находится под землёй. Как правило, это растение произрастает на степных склонах балок, реже на остепнённых полянах в дубравах и на возвышенных участках речных пойм.
Гусиный лук.
Радует взгляд своими изящными жёлтыми цветками, когда леса ещё голы, а в лугах и степях преобладает серый цвет от прошлогодней травы. Это растение является первым источником нектара для пчёл, шмелей и бабочек.
Цветёт гусиный лук всего две-три недели. Его цветы просыпаются утром, а к вечеру засыпают. В пасмурную или дождливую погоду они и вовсе, как у горицвета, остаются закрытыми.
Шафран сетчатый или крокус.
Обладает цветами бело-розовых оттенков. Растение цветёт в марте-апреле. В тёплые годы цветение отмечается даже в конце января (в частности, в 2007 году).
Собрал первоцветы — попал в тюрьму.
За сбор редких растений, занесённых в Красную книгу, может наступить административная или даже уголовная ответственность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.
Согласно статье 8.35 КоАП РФ, за сорванный редкий цветок предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Если же действия привели к значительному ущербу, виновника и вовсе могут лишить свободы сроком до четырёх лет со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан полностью возместить вред природе.
Незаконная продажа и приобретение краснокнижных первоцветов также наказуемы. Нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. При продаже или приобретении растений через интернет можно получить до пяти лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн рублей.
«Отягощающее обстоятельство — если цветы уничтожены с публичной демонстрацией, в том числе в интернете. В этом случае предусмотрено лишение свободы до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей. Если охраняемые цветы были сорваны и проданы группой лиц, по предварительному сговору, то наказание может быть вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей», — отметил депутат.