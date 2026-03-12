Раньше срока в Хоперский заповедник Воронежской области прилетели скворцы

В Хоперском государственном заповеднике зафиксировали первых в этом году перелетных птиц. Одними из первых весну в средней полосе России традиционно встречают скворцы, и этот год не стал исключением, хотя и преподнес сюрприз.
Сотрудники научного отдела зафиксировали появление обыкновенных скворцов (Sturnus vulgaris) уже 11 марта. Это заметно раньше среднемноголетнего срока: согласно данным фенологических наблюдений, которые ведутся в заповеднике с 1937 года, обычно птицы возвращаются 20 марта.
Интересно, что изменения климата в последние годы все чаще влияют на миграцию пернатых, сдвигая привычные даты. В истории заповедника случались и более ранние визиты: рекорд принадлежит 1 марта 1944 года. А вот самым поздним прилетом стало 6 апреля 1952 года.
Скворца легко узнать по нарядному оперению: в лучах солнца черные перья отливают металлическим блеском с зелеными, фиолетовыми и бронзовыми оттенками. Но знамениты эти птицы не только красотой, но и голосовыми талантами. Они — искусные пересмешники, способные имитировать трели других птиц, лай собак, скрип дверей и даже звуки мобильных телефонов.
Однако главная ценность скворцов — практическая. Они являются природными защитниками садов и лесов, уничтожая огромное количество насекомых-вредителей: гусениц, жуков и мошек. В период выкармливания потомства одна пара скворцов за день может принести в гнездо до сотни различных насекомых.