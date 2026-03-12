Раньше срока в Хоперский заповедник Воронежской области прилетели скворцы

Скворца легко узнать по нарядному оперению: в лучах солнца черные перья отливают металлическим блеском с зелеными, фиолетовыми и бронзовыми оттенками. Но знамениты эти птицы не только красотой, но и голосовыми талантами. Они — искусные пересмешники, способные имитировать трели других птиц, лай собак, скрип дверей и даже звуки мобильных телефонов.