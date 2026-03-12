Пропавшего 9-летнего мальчика нашли в одном из магазинов Волгограда

В Волгограде завершились поиски 9-летнего школьника. Родители обратились в полицию 12 марта 2026 года, когда их сын рано утром ушел из дома и не вернулся, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.
Сотрудники полиции немедленно организовали масштабную операцию. Сформировали поисковые группы, ориентировали все наряды и патрули, а также привлекли к поискам добровольцев из числа общественности. Все это время мальчика активно искали. Его опознала продавец одного из магазинов, которая сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.
Сейчас ребенок находится в безопасности в отделе полиции. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении школьника не совершали. С ним беседуют инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы разобраться в причинах его отсутствия.