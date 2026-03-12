В мэрии Краснодара рассказали о ходе капремонта Тургеневского моста

Работы на направлении в сторону Краснодара начались с конца прошлого года и включали полный демонтаж старых конструкций. После установки новых пролетных элементов бригады перешли к следующим этапам: проводится абразивно-струйная очистка металлических конструкций и бетонных поверхностей с последующим нанесением грунтовки, заливка межбалочных швов и создание выравнивающего слоя из бетона. Также продолжается ремонт ригелей и лестничных сходов, обустройство ливневой канализации и укладка гидроизоляционного слоя.