В мэрии Краснодара рассказали о ходе капремонта Тургеневского моста

Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре достиг новой важной стадии. Строители завершили монтаж новых балок и плит пролетного строения на двух полосах, ведущих из Адыгеи в сторону кубанской столицы.
Работы на направлении в сторону Краснодара начались с конца прошлого года и включали полный демонтаж старых конструкций. После установки новых пролетных элементов бригады перешли к следующим этапам: проводится абразивно-струйная очистка металлических конструкций и бетонных поверхностей с последующим нанесением грунтовки, заливка межбалочных швов и создание выравнивающего слоя из бетона. Также продолжается ремонт ригелей и лестничных сходов, обустройство ливневой канализации и укладка гидроизоляционного слоя.
Как рассказали в мэрии Краснодара, капитальный ремонт Тургеневского моста ведется без выходных, в дневную и ночную смены, обеспечивая непрерывность процесса. В работах задействованы 85 специалистов.
Напомним, что правую часть моста, обеспечивающаю выезд из Краснодара в Адыгею, открыли для движения транспорта в ноябре 2025 года. Тогда в ходе ремонта демонтировали и заменили 75 старых балок и установили 555 метров парапетного ограждения и новые перила вдоль тротуара.
Эти работы ведутся в рамках реализации краевой программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара «25/35». Всего по программе реализуется пять ключевых проектов по модернизации транспортной инфраструктуры города. Помимо Тургеневского моста, это реконструкция Фадеевского путепровода, Западного Обхода и улицы имени Есенина, а также строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Тихорецкой, имени Володарского и имени Шевченко.