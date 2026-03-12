Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области загорелся завод, пострадали пять человек, ведется проверка

Прокуратура начала проверку после пожара на стеклотарном заводе в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском начали проверку после пожара на стеклотарном заводе, во время которого пострадали пять человек. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

— На место происшествия выезжал Каменский городской прокурор Александр Сенкиенко. Организована проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в ведомстве.

Пожар на предприятии произошел вчера, 11 марта. По данным МЧС, огонь потушили на площади в 100 кв. метров. Предварительно, возгорание возникло при проведении сварочных работ, точную причину установит дознаватель.

На месте от РСЧС работали 62 человека, использовалась 21 единица техники, в том числе от МЧС задействовали 26 человек и 8 единиц техники.

Известно, что во время пожара пострадали пять работников завода, они с ожогами были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.