В Ростовской области загорелся завод, пострадали пять человек, ведется проверка

В Каменске-Шахтинском начали проверку после пожара на стеклотарном заводе, во время которого пострадали пять человек. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— На место происшествия выезжал Каменский городской прокурор Александр Сенкиенко. Организована проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в ведомстве.
Пожар на предприятии произошел вчера, 11 марта. По данным МЧС, огонь потушили на площади в 100 кв. метров. Предварительно, возгорание возникло при проведении сварочных работ, точную причину установит дознаватель.
На месте от РСЧС работали 62 человека, использовалась 21 единица техники, в том числе от МЧС задействовали 26 человек и 8 единиц техники.
Известно, что во время пожара пострадали пять работников завода, они с ожогами были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского.
