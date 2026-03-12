По мотивам полётов во сне: преподаватель химии из Калининграда написал велопутеводитель по городу и области (фото)

Доцент кафедры химии КГТУ написал и издал путеводитель маршрутов по области для велосипеда. Каким стал итог сочетания научной точности и любви к поездкам, заставляющим снова и снова переживать упоительный опыт детских полётов во сне, рассказал «Клопс» сам автор Александр Булычёв.
Книга о прогулках на самокате и велосипеде вышла в одном из российских издательств в начале марта. В ней описаны шесть маршрутов по городу и побережью, включающие больше 150 интересных мест и связанных с ними историй. Сборник оказался итогом совмещения двух пламенных страстей: науки и собственно велосипеда и заметок о путешествиях на нём.
"Я ещё с юности, так скажем, крутил педали, — признаётся Александр. — Как все мальчишки и девчонки. Велосипед — это прекрасное средство не только передвижения, но и вообще жизни! Все мы в детстве летали во сне, да? Потом как-то с возрастом немножко это пропадает.
Но если садишься на велосипед — всё возвращается. Действительно кайф: полёт, свобода".
Долгие годы юношеское увлечение было доступно лишь урывками. Булычёв совмещал преподавание в двух университетах и руководил экспертной службой в другой солидной организации. Времени на себя почти не оставалось. Но когда занятость стала поменьше, решил направить высвободившуюся энергию именно в это русло.
«Я начал проводить пешеходные экскурсии, — рассказывает Александр. — Ходил, бродил, узнавал город. А в 2019 году съездил в Италию, взял велосипедную экскурсию по окрестностям Рима. И мне это очень понравилось! Думаю, ну что пешком ходить, молотить — можно ведь больше увидеть интересного и с удовольствием прокатиться. Решил тоже заняться — организовал такие же велопрогулки по Калининграду».
Постепенно в сети появились отзывы туристов, принявших участие в этих прогулках. Их и заметили представители издательства, которые искали в разных городах России авторов для своей новой серии путеводителей. Для Александра, хотя ему и приходилось работать над методичками и научными статьями, писательство было внове. Но он подумал — почему бы и нет? И согласился.
Я просто кайфую, честно скажу, от нашего Калининграда, — делится Булычёв, — я его люблю".
В основу рукописи легли личные впечатления от поездок и собственные воспоминания, которые Булычёв просто для себя и близких уже давно понемногу записывал. Недаром первыми из шести вошедших в книгу стали маршруты по Центральному району, где автор родился и вырос: «В какой-то мере весь текст — это ностальгия по тому времени, по тому городу, по любви…».
Велосипедный букет.
Каждый из разделов получил собственный цвет оформления: образ пёстрого букета, «цветика-семицветика», символизирует влюблённость автора в Калининград. Амалиенау — розовый, как магнолия, Ратсхоф — голубой, как Преголя, форты и бастионы — красные, как кирпич. А для некоторых мест ассоциациями стали не только цвета, но и запахи! Такой отблеск бросила на книгу специальность химика и увлечение парфюмерией.
Семья меня Менделеевым называет, — шутит Александр. — Ему таблица снилась, а мне маршруты!".
Впрочем, профессия автора-учёного проявилась в путеводителе неоднократно. Привычка к точности заставила скрупулёзно проверять и подтверждать все факты ссылками на источники; а склонность к логике и эффективности выстроила все поездки так, чтобы они начинались и заканчивались в одной точке в центральной части Калининграда.
Амалиенау, Комсомольская, Каштановая аллея, проспект Мира — маршруты получались и лаконичными, чтобы осилить часа за два, и насыщенными.
Старый центр как будто создан для велопрогулок.
Первые велодорожки здесь еще в 20-е годы прошлого века появились, — рассказывает Александр. — С удивлением узнаёшь, что вот эти парковки на Карла Маркса у дороги с двух сторон — это бывшие велодорожки!".
Легенды и истории.
Посвящены отдельные маршруты путеводителя и крепостям, бастионам и городским воротам старого Кёнигсберга, и семейке хомлинов, и местным легендам.
«Мне отец рассказывал, — говорит Александр, — почему дом в центре, где сейчас ресторан “Штайндам 99”, единственный уцелел. Когда он здесь был солдатом, разрушали соседние здания и его тоже хотели. Уже тросом трактора подцепили.
И вдруг увидели, что наверху колышется занавесочка — и испугались. Всё остальное развалили. А это здание сохранилось".
Кроме рейдов по областному центру вошло в сборник и путешествие по Светлогорску. Вообще идей было больше: не опубликованы пока описания прогулок по Железнодорожному и Отрадному в сторону Филинской бухты, ждут своей очереди Балтрайон, Понарт, и окрестности улицы Тельмана, бывший Марауненхоф. Но всё впереди.
«Как бы ещё найти время, — смеётся Булычёв. — Но в голове у меня крутится всё равно, хочешь не хочешь. И маршруты новые, и старые. Так что, наверное, не брошу я это дело!».
Из катания на велосипеде может получиться настоящее приключение с перерывами на купание в море и пикники. Можно ли бесплатно попасть на велоэкскурсию по Калининграду, изучал «Клопс».