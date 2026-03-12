По мотивам полётов во сне: преподаватель химии из Калининграда написал велопутеводитель по городу и области (фото)

Постепенно в сети появились отзывы туристов, принявших участие в этих прогулках. Их и заметили представители издательства, которые искали в разных городах России авторов для своей новой серии путеводителей. Для Александра, хотя ему и приходилось работать над методичками и научными статьями, писательство было внове. Но он подумал — почему бы и нет? И согласился.