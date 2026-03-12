Под Волгоградом тысячи единиц контрафактной одежды и обуви передали в зону СВО

Всего было изъято и передано бойцам более 13,5 тысячи единиц товаров легкой промышленности. В их числе камуфляжная форма и кроссовки. Проверку сотрудники полиции проводили по торговым точкам еще в 2025 году. Тогда по факту изъятия немаркированной продукции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171.1 УК РФ (Незаконный оборот товаров без обязательной маркировки).