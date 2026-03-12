Ричмонд
Прокуратура: суд запретил оказание гостиничных услуг в «Рыбной деревне-2»

Владельцы жилых помещений произвели их переустройство.

Суд запретил оказание гостиничных услуг в ЖК «Рыбная деревня-2» на ул. Октябрьской, 12, в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«Прокуратура Московского района Калининграда по обращению жителей многоквартирного дома на ул. Октябрьской установила, что собственники четырех квартир в нарушение требований жилищного законодательства фактически оказывали гостиничные услуги в многоквартирном доме», — рассказали в ведомстве. Так, владельцы жилых помещений произвели их переустройство и разделили на отдельные комнаты для проживания, которые предоставляли в аренду посуточно.

По иску прокурора района суд запретил собственникам использование жилых помещений для оказания гостиничных услуг.