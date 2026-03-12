Ричмонд
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива

Нарколог Шуров: у безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Безалкогольное вино и пиво имеет накопительный эффект и не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма, рассказал интернет-изданию «Лента.ру» врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

«Но это не означает, что пить такие напитки можно без ограничений и ежедневно. У безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект. Кроме того, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма. Безалкогольные пиво и вино не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее — высок риск рецидива», — пишет интернет-издание, ссылаясь на слова Шурова.

По словам эксперта, если на этикетке или банке напитка указано ноль градусов, то он безопасен с точки зрения закона.

«В подобной продукции содержится незначительное количество остаточного алкоголя, микроскопическое. Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером», — объясняет специалист.