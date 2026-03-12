Калининградская область вошла в тройку регионов СЗФО по числу DDoS-атак

Самая мощная кибератака на Северо-Западе была зафиксирована в июне — её мощность достигала 505,5 Гбит/с. Самая продолжительная атака произошла в августе и длилась более 49 часов. При этом наибольшая активность злоумышленников наблюдалась в мае. Эксперты предполагают, что это может быть связано с политической мотивацией хакеров, которые часто активизируются перед крупными государственными праздниками в России.