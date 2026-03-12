Ричмонд
Калининградская область вошла в тройку регионов СЗФО по числу DDoS-атак

Наибольшая активность злоумышленников наблюдалась в мае 2025-го.

Источник: Клопс.ru

Калининградская область заняла третье место среди регионов Северо-Запада по количеству DDoS-атак. Такие данные приводятся в исследовании компании RED Security, входящей в группу МТС.

По итогам 2025 года сервис RED Security Anti-DDoS отразил в России более 186 тысяч атак, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. При этом число кибератак на регионы страны выросло в два раза.

Северо-Западный федеральный округ занял третье место среди наиболее атакуемых округов России. Всего здесь зафиксировано около 7,5 тысячи DDoS-атак, что составляет 13% от общего числа региональных инцидентов. Больше всего атак в СЗФО пришлось на Санкт-Петербург. На втором месте оказался Великий Новгород. Третью позицию заняла Калининградская область.

Чаще всего объектами кибератак в округе становились компании из сферы IT, государственные организации и предприятия машиностроения. По словам экспертов, государственные интернет-ресурсы нередко становятся целью хакеров из-за стремления вызвать общественный резонанс.

Самая мощная кибератака на Северо-Западе была зафиксирована в июне — её мощность достигала 505,5 Гбит/с. Самая продолжительная атака произошла в августе и длилась более 49 часов. При этом наибольшая активность злоумышленников наблюдалась в мае. Эксперты предполагают, что это может быть связано с политической мотивацией хакеров, которые часто активизируются перед крупными государственными праздниками в России.

В сентябре 2025-го сообщалось, что российские дети научились устраивать DDoS-атаки на школы, чтобы срывать уроки и экзамены.