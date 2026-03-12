Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил компенсировать туристам убытки из-за обстановки на Ближнем Востоке.
«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года», — сказал он на заседании правительства.
Уточняется, что речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль. Для возврата денег турфирма должна не позднее 15 апреля предоставить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Кроме того, срок оплаты отчислений в фонд персональной ответственности туроператоров за первый квартал 2026 года перенесут на два месяца — с 15 апреля на 15 июня.
США и Израиля 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. После этого десять ближневосточных государств закрыли воздушное пространство, из-за чего многие российские путешественники не могли выехать из этих стран. Авиакомпании организовывали вывозные рейсы.