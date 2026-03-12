В Воронежской области ищут десять новых судей

Квалификационная коллегия судей Воронежской области в среду, 11 марта, разместила объявление об открытии десяти вакансий.
Предлагаются следующие должности:
судья Арбитражного суда Воронежской области;
заместитель председателя Коминтерновского районного суда города Воронежа;
судья Коминтерновского районного суда города Воронежа;
судья Левобережного районного суда города Воронежа;
мировой судья судебного участка № 1 в Бобровском судебном районе Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 2 в Бобровском судебном районе Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 1 в Коминтерновском судебном районе Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 12 в Коминтерновском судебном районе Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 4 в Центральном судебном районе Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 5 в Центральном судебном районе Воронежской области.
Подать заявление можно в рабочее время в здании Воронежского областного суда на проспекте Революции, 14а. Срок окончания приема документов — 9 апреля 2026 года.