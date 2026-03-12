«Балтптицепром» оштрафовали на 250 млн рублей за загрязнение реки под Калининградом

ООО «ТПК Балтптицепром» оштрафовали на 250 миллионов рублей за загрязнение реки Граевка под Калининградом. Разбирательства по делу продолжались несколько лет. Об этом сообщили на сайте регионального управления Росприроднадзора.
Нарушение выявили в ноябре 2021 года. Специалисты установили, что «Балтптицепром» загрязняет реку Граевка в посёлке Люблино. Компания сбрасывает сточные воды с превышением допустимых концентраций вредных веществ.
«Экологический ущерб превысил 250 миллионов рублей. В добровольном порядке вред возмещен не был. Росприроднадзор обратился в суд. Судебные разбирательства по делу продолжались несколько лет», — рассказали в ведомстве.
Арбитражный суд удовлетворил требования Росприроднадзора. Компанию обязали возместить причинённый вред в полном объёме.
ООО «ТПК Балтптицепром» неоднократно привлекали к ответственности за загрязнение реки Граевки в Люблино. Каждый раз в пробах обнаруживали превышения по ряду загрязняющих веществ. В 2022 году размер штрафа составил 160 тысяч, в 2023-м — 170 тысяч. В 2024-м экологический ущерб оценили более чем в 250 миллионов рублей. В апреле 2025 года ЗМУ Росприроднадзора потребовал от компании возместить более 1,2 млрд рублей вреда.
В январе 2025-го «Балтптицепром» оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за сбросы сточных вод и нарушение ветеринарно-санитарных правил. Пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В марте 2026 года суд обязал компанию очищать сточные воды, которые сбрасывают в реку.