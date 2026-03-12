Более 15 тысяч выпускников в Красноярском крае сдадут ЕГЭ в 2026 году

Экзаменационная кампания стартует 1 июня. Всего в Красноярском крае будет работать 165 пунктов проведения экзаменов, где будут задействованы более 8 тысяч специалистов.
Министр образования края Татьяна Гридасова на круглом столе в Госдуме рассказала о готовности региона. Всероссийские тренировочные мероприятия уже завершились. 4 марта пробные экзамены написали свыше 7,5 тысячи учеников. Следующие «репетиции» пройдут 19 и 26 марта, а также 14 мая.
«Тренировочные ЕГЭ — это проверка готовности пунктов к основному периоду. Школьники проходят инструктаж, заполняют бланки и выполняют задания. Это отличная возможность ещё раз отрепетировать всё по правилам», — пояснила Гридасова.
Задания будут поступать по защищённым интернет-каналам, готовые работы станут сканировать и отправлять на проверку прямо в аудиториях. Во всех кабинетах организуют видеонаблюдение, а на местах будут дежурить полицейские и медики.
Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика (почти 7 тысяч), обществознание (5 815) и информатика (3 216). Английский язык планируют сдавать 1335 человек.
Испанский язык выбрал один выпускник, французский — четверо, немецкий — семеро, китайский — десять.
Основная волна ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Завершится она 9 июня.
