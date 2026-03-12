Новые фонари установят в сквере, где прошла дуэль Пушкина

Реконструкция освещения началась в сквере между Сестрорецкой железной дорогой и Коломяжским проспектом. Территорию больше 30 лет подсвечивали всего восемь натриевых фонарей — и те светили в основном на обелиск и барельеф Пушкина, установленные к 100-летию со дня смерти поэта.