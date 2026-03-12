Новые фонари установят в сквере, где прошла дуэль Пушкина

Реконструкция освещения началась в сквере между Сестрорецкой железной дорогой и Коломяжским проспектом. Территорию больше 30 лет подсвечивали всего восемь натриевых фонарей — и те светили в основном на обелиск и барельеф Пушкина, установленные к 100-летию со дня смерти поэта.
Специалисты «Ленсвета» установят здесь 37 новых светодиодных светильников. Старые фонари не демонтируют, а отреставрируют: внешний вид сохранят, но натриевые лампы заменят на современные светодиоды. Под землей проложат 2,5 километра кабельных линий. Завершить работы планируют к лету 2026 года.
— Сквер выбрали для обновления неслучайно. Каждый год 10 февраля, в день памяти Пушкина, здесь проходят литературные мероприятия и памятные акции. Теперь проводить их будет комфортнее и светлее, — пишет 78.ru.
Реконструкция идет в рамках городской программы «Комфорт и уют в городе». Это одно из приоритетных направлений развития Петербурга, в которое входит благоустройство общественных пространств и модернизация наружного освещения.