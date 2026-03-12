Ричмонд
Пять машин эвакуировали в Воронеже за сутки из-за знака «Остановка запрещена»

Нарушителей на улицах Загоровского, Шишкова и Олимпийском бульваре выявили с помощью обращений горожан в чат-бот.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается работа по эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Накануне сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на сигналы, поступившие от местных жителей через чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Об этом рассказали 12 марта в ГАИ региона.

Всего за сутки на спецстоянки отправились пять транспортных средств, водители которых проигнорировали требования дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена».

Список эвакуированных автомобилей:

— Genesis, Nissan Juke и LADA Vesta Cross — эвакуированы от домов № 9/3 и № 1 по улице Загоровского;

— Renault Fluence — нарушитель попался на Олимпийском бульваре, у дома № 6;

— Ford Mondeo — автомобиль увезли от дома № 144 В на улице Шишкова.

Теперь недобросовестным водителям грозит не только административный штраф по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ в размере 2250 рублей, но и дополнительные расходы, связанные с эвакуацией и хранением машин на специализированной стоянке.