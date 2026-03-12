Эксперт назвала главное занятие для развития детей, которое родители часто недооценивают

Позже появляется интерес к стратегиям и настольным играм, где нужно планировать и просчитывать последствия. Психолог советует родителям, отдавая ребенка в кружки, честно ответить себе: пригодятся ли эти навыки в жизни, можно ли получить здесь удовольствие?