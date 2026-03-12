Эксперт назвала главное занятие для развития детей, которое родители часто недооценивают

Детский психолог Галина Рейнталь в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему игра важнее раннего обучения и как знания превращаются в настоящий опыт.
— Самым важным занятием для развития детей психологи считают игру. Многие родители недооценивают ее роль, делая ставку на обучение. Но если у ребенка нет интереса, знания редко закрепляются. Навык становится устойчивым, только когда дети начинают использовать его в жизни. В игре малыш пробует, повторяет, экспериментирует, — рассказала специалист.
До трех лет игра сводится к манипуляциям с предметами — так развиваются моторика и координация. С трех-четырех лет дети осваивают сюжетно-ролевые игры, примеряя на себя различные роли.
Позже появляется интерес к стратегиям и настольным играм, где нужно планировать и просчитывать последствия. Психолог советует родителям, отдавая ребенка в кружки, честно ответить себе: пригодятся ли эти навыки в жизни, можно ли получить здесь удовольствие?
