Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На работу приезжаю на машине»: Елена Дятлова призналась, что редко пользуется общественным транспортом

Глава администрации Калининграда во время рабочего выезда обсуждала с журналистами проблему заторов в районе ДС «Янтарный» во время матчей. Дятлова призвала горожан активнее пользоваться автобусами, чтобы разгрузить дороги. Корреспондент «Нового Калининграда» поинтересовался, как часто сама сити-менеджер ездит на общественном транспорте. Ответ был краток: «Не так часто».Дятлова…

Источник: Янтарный край

Глава администрации Калининграда во время рабочего выезда обсуждала с журналистами проблему заторов в районе ДС «Янтарный» во время матчей. Дятлова призвала горожан активнее пользоваться автобусами, чтобы разгрузить дороги.

Корреспондент «Нового Калининграда» поинтересовался, как часто сама сити-менеджер ездит на общественном транспорте. Ответ был краток: «Не так часто».

Дятлова пояснила, что предпочитает передвигаться пешком: «У меня есть две ноги, и я пользуюсь своими ногами. Я очень люблю ходить и считаю, что для меня это очень полезно. Объективности ради, на работу я действительно приезжаю на машине, а всё остальное время стараюсь передвигаться ногами. В последнее время я уверовала в здоровый образ жизни и в то, что лично мне это необходимо».