SHOT: жертву теракта в «Крокусе» Вербенина похоронили спустя два года

В день вынесения приговоров напавшим на «Крокус Сити Холл» и их пособникам появились новые подробности о судьбах жертв теракта. Один из пострадавших, музыкальный продюсер Дмитрий Сараев, свел счеты с жизнью, не справившись с травмой от пережитого. Спустя почти два года состоялись похороны певца-инвалида Максима Вербенина. Молодой человек долгое время числился пропавшим без вести, поскольку не удавалось найти даже образцы его ДНК. Как сложились судьбы пострадавших при теракте — в материале «Газеты.Ru».