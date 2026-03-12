Камила Валиева приедет в Петербург на турнир «Русский вызов»

Отметим, что турнир «Русский вызов» существует уже шесть лет, с 2023 года. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть выступления действующих и завершивших карьеру фигуристов. Организаторы допускают в том числе постановки на свободную тему.