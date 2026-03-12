Камила Валиева приедет в Петербург на турнир «Русский вызов»

В Санкт-Петербурге состоится турнир шоу-программ «Русский вызов». 19-летняя российская фигуристка Камила Валиева может стать участником этого мероприятия.
Турнир состоится в городе на Неве в период со 2 по 4 апреля. Спортсменка Камила Валиева планирует подать заявку на участие. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на РИА Новости.
Отметим, что турнир «Русский вызов» существует уже шесть лет, с 2023 года. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть выступления действующих и завершивших карьеру фигуристов. Организаторы допускают в том числе постановки на свободную тему.
Напомним, что Камила Валиева вернулась в фигурное катание в январе 2026 года. В течение четырех последних лет она не могла продолжать спортивную карьеру — ее дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.