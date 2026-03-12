Ричмонд
Плановые выжигания растительности на левом берегу заметили жители Ростова

МЧС: Дым на левом берегу Дона в Ростове появился во время плановых выжиганий.

Источник: Комсомольская правда

Дым, который заметили в районе левобережья жители Ростова-на-Дону и Батайска, появился во время планых выжиганий. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, плановые выжигания проводятся под контролем пожарных. Эта работа необходима для профилактики природных возгоарний, ее проводят в преддверии пожароопасного сезона.

Ранее в МЧС рассказали, что за прошедшие сутки в 30-ти территориях Дона выполнили более 70 выжиганий на общей площади в 27 га. На 12 марта запланировали 119 выжиганий в 37 территориях на площади более 86 га.

