В Уфе обсудили планы работ на улице Октябрьской революции

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провёл совещание по реконструкции улицы Октябрьской революции, сообщает администрация города.

Источник: Главархитектура Уфы | сайт

Реализация проекта идёт поэтапно — в прошлом году получено положительное заключение по проекту благоустройства и инженерного обеспечения улицы. Этой весной планируется приступить к асфальтированию проезжей части на участке от Цюрупы до Новомостовой с обустройством тротуаров. Дома, расположенные на улице, в этом году будут подключены к коммуникациям.

«Тротуары пока будем делать не на всю ширину, а с отступом — примерно 3−4 метра от домов, чтобы была возможность их реконструировать. Полностью работы по обустройству автомобильной дороги с благоустройством завершатся в 2027 году, включая участок от Новомостовой до Воровского», — сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.

Ранее сообщалось, что в Уфе отремонтируют 37 памятников архитектуры.