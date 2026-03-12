В Уфе обсудили планы работ на улице Октябрьской революции

Реализация проекта идёт поэтапно — в прошлом году получено положительное заключение по проекту благоустройства и инженерного обеспечения улицы. Этой весной планируется приступить к асфальтированию проезжей части на участке от Цюрупы до Новомостовой с обустройством тротуаров. Дома, расположенные на улице, в этом году будут подключены к коммуникациям.
«Тротуары пока будем делать не на всю ширину, а с отступом — примерно 3−4 метра от домов, чтобы была возможность их реконструировать. Полностью работы по обустройству автомобильной дороги с благоустройством завершатся в 2027 году, включая участок от Новомостовой до Воровского», — сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.
