В Уфе обсудили планы работ на улице Октябрьской революции

«Тротуары пока будем делать не на всю ширину, а с отступом — примерно 3−4 метра от домов, чтобы была возможность их реконструировать. Полностью работы по обустройству автомобильной дороги с благоустройством завершатся в 2027 году, включая участок от Новомостовой до Воровского», — сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.