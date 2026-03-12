Жителей Башкирии предупредили о пробуждении клещей

Пик опасности придется на май-июнь. По данным ведомства, в 2025 году зарегистрировано 14 случаев клещевого энцефалита и 24 эпизода боррелиоза.
«Энцефалит выявлен в 10 территориях. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость отмечена в Аскинском, Белорецком, Караидельском, Дуванском, Абзелиловском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Сибае, Салавате и Стерлитамаке», — прокомментировали в РПН.
Известно, что каждый год за помощью после присасывания клещей обращаются от 10 до 12 тысяч жителей Башкирии.