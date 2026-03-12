Жителей Башкирии предупредили о пробуждении клещей

«Энцефалит выявлен в 10 территориях. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость отмечена в Аскинском, Белорецком, Караидельском, Дуванском, Абзелиловском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Сибае, Салавате и Стерлитамаке», — прокомментировали в РПН.