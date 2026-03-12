Милиция сказала белорусам о запрете и уголовных статьях за лазерные указки

Правоохранители напомнили, что лазерные излучатели или указки опасно направлять на самолет, поезд, автомобиль или человека. Например, для воздушного транспорта лазер опасен тем, что при попадании на стекло луч преломляется и заливает кабину самолета неестественным светом. Во время посадки или взлета самолета это может привести к тому, что пилот может потерять пространственную ориентацию. А мощные лазеры способны серьезно повредить органы зрения.