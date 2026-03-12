Милиция сказала белорусам о запрете и уголовных статьях за лазерные указки

В Беларуси под запретом — лазерные указки. Подробнее об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Правоохранители напомнили, что лазерные излучатели или указки опасно направлять на самолет, поезд, автомобиль или человека. Например, для воздушного транспорта лазер опасен тем, что при попадании на стекло луч преломляется и заливает кабину самолета неестественным светом. Во время посадки или взлета самолета это может привести к тому, что пилот может потерять пространственную ориентацию. А мощные лазеры способны серьезно повредить органы зрения.
Подобная «лазерная атака», согласно Уголовному кодексу Беларуси, содержит признаки умышленного причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения, хулиганства (ст. 147, ст. 149, ст. 309, ст. 339).
— «Шутка» с лазерной указкой может привести к трагедии. Нельзя направлять лазерный луч на самолет, поезд, автомобиль, на человека и животных, так как это может повлечь ослепление или ожоги, — предупредил участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД Гродно Кирилл Лошик.
