Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины срока и положительно характеризующихся, чтобы передать их в страну гражданства.
«Просила бы вас, Аркадий Александрович (Гостев, директор ФСИН — ред.), посмотреть возможность осуществления помилования тех людей (иностранных граждан — ред.), которые отбыли больше половины, положительно характеризуются, и простимулировать их. Я бы поддержала этот вопрос, тогда мы свободно можем помилованных этих граждан переместить в страну их гражданства», — сказала Москалькова на коллегии ФСИН России.
Она отметила, что сейчас в России довольное большое количество иностранных граждан находятся в учреждениях ФСИН, этот вопрос планируется поднять на следующем заседании Комиссии по правам человека стран СНГ.
«Люди (граждане иностранных государств — ред.) не имеют возможности встречаться со своими родными и близкими по объективным причинам — далеко и дорого сюда ехать, получать посылки, переводы. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы сторона гражданства их принимала», — добавила омбудсмен.