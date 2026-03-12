Ричмонд
Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев

Москалькова предложила помиловать иностранцев, отбывших более половины срока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, отбывших в России более половины срока и положительно характеризующихся, чтобы передать их в страну гражданства.

«Просила бы вас, Аркадий Александрович (Гостев, директор ФСИН — ред.), посмотреть возможность осуществления помилования тех людей (иностранных граждан — ред.), которые отбыли больше половины, положительно характеризуются, и простимулировать их. Я бы поддержала этот вопрос, тогда мы свободно можем помилованных этих граждан переместить в страну их гражданства», — сказала Москалькова на коллегии ФСИН России.

Она отметила, что сейчас в России довольное большое количество иностранных граждан находятся в учреждениях ФСИН, этот вопрос планируется поднять на следующем заседании Комиссии по правам человека стран СНГ.

«Люди (граждане иностранных государств — ред.) не имеют возможности встречаться со своими родными и близкими по объективным причинам — далеко и дорого сюда ехать, получать посылки, переводы. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы сторона гражданства их принимала», — добавила омбудсмен.

