Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев

«Просила бы вас, Аркадий Александрович (Гостев, директор ФСИН — ред.), посмотреть возможность осуществления помилования тех людей (иностранных граждан — ред.), которые отбыли больше половины, положительно характеризуются, и простимулировать их. Я бы поддержала этот вопрос, тогда мы свободно можем помилованных этих граждан переместить в страну их гражданства», — сказала Москалькова на коллегии ФСИН России.