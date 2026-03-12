Кропоткин: Кандидатов в депутаты всех уровней выберут жители Калининградской области

В Калининградской области «Единая Россия» дала старт процедуре предварительного голосования на выборах всех уровней. Об этом «Клопс» сообщил глава регионального Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.
Парламентарий возглавил региональный организационный комитет местного отделения партии.
«Предварительное голосование — это открытая процедура отбора кандидатов, которая позволяет жителям региона заранее определить тех представителей партии, которых они хотели бы видеть на выборах. По итогам рейтингового голосования формируется список кандидатов, представляющих наш регион в Госдуме, Заксобрании, горсовете и местных органах самоуправления», — пояснил Кропоткин.
Процедура отбора кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей через портал «Госуслуги» начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само электронное голосование пройдёт с 25 по 31 мая.