Воронежцев просят приносить старые бутыли и лапти в зоопарк

Воронежский зоопарк просит горожан принять участие в оформлении птичника на живописной лесной территории «Червленый Яр». Для него потребуется большое количество стеклянных бутылей (объемом 5, 10, 15, 20 литров), банок и старинного сельскохозяйственного инвентаря. Также зоопарк примет в дар старые плетеные лапти.
Эти вещи можно приносить к центральному входу в зоопарк по адресу: ул. Полины Осипенко, 6а. — Каждый вклад важен для нас! Вместе мы реализуем задуманное в оформлении домика для наших пернатых друзей! — рассказали в администрации зоопарка.
Тому участнику, который принесет лапти или наибольшее количество предметов обещают Благодарственное письмо от зоопарка и пригласительный билет для всей семьи. Не забудьте оставить свои контактные данные!
Мероприятие проводится в рамках областной экологической акции «Скворушка», объявленной в нашем регионе с 1 марта по 1 апреля.