В Свердловской области сменились два главных врача

В двух свердловских больницах сменились главврачи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В Центральной городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга главным врачом назначили Павла Мясникова. На эту должность его избрали по итогам конкурсного отбора. Ранее Павел Мясников уже работал в этой больнице в период с 2014 по 2018 год.
С 2021 года он возглавлял Красноуфимскую районную больницу, в которой под его руководством ввели в строй современные кабинеты МРТ и КТ, восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов и три модульных здания общеврачебной практики.
— За это время были успешно освоены уникальные малоинвазивные методики, такие как ретроградная холангиопанкреатография и лапароскопические вмешательства методом рандеву, что позволило проводить сложные операции с минимальным вмешательством, — сообщили в Минздраве Свердловской области.
С 13 марта Красноуфимскую районную больницу возглавит Вугар Ханлар Оглы Абдуллаев. Он окончил Азербайджанский медицинский университет в 2009 году, а после пошел в ординатуру по пульмонологии и интерантуру по терапии в Уральском государственном медицинском университете.
Свой трудовой путь врач начал в медучреждениях Екатеринбурга. С 2019 по 2025 год он работал врачом-терапевтом в Красноуфимской больнице, а с 2020 по 2023 год был и.о. заместителя главврача в том же учреждении.
С апреля 2023 года Вугар Ханлар Оглы Абдуллаев возглавлял Ачитскую районную больницу.