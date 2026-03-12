Сводки с энергетического фронта: Дизельное топливо и бензин опять значительно подорожают

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило цены на топливо на 13 марта. Бензин и дизельное топливо снова подорожают.
Бензин подорожает на 33 бана за литр и составит 25,80 лея/литр.
Дизельное топливо — на 64 бана за литр, составит — 25,47 лея/литр.
Дизельное топливо вот-вот догонит по цене бензин.
Напомним, что нефть на мировых рынках упала в цене.
Прогнозы экономиста, что в Молдове цена дизеля может превысить стоимость бензина, начинают сбываться.
Цены на нефтепродукты 13 марта. Фото: НАРЭ.