В Госдуму внесли законопроект о праве присутствовать при рождении ребенка

«Проект данного федерального закона направлен на улучшение условий родовспоможения и создание более комфортной и безопасной обстановки для женщины при рождении ребенка. Одним из ключевых аспектов является право женщины выбирать, кто будет находиться рядом с ней. Это может быть отец ребенка, другой член семьи или близкий человек, что в значительной степени может способствовать созданию поддерживающей атмосферы во время родов», — сообщается в пояснительной записке к проекту.