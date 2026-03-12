Калининградки пробились в элиту настольного тенниса спустя 15 лет после мужского успеха

Решающим стал четвёртый тур в Казани, где калининградки набрали 56 очков и обошли местную «Волжанку» всего на один балл.
По итогам сезона у спортсменок 26 побед в 30 матчах. Лучшие результаты показали Дарья Шевченко (28 побед) и Юлия Шевченко (29 побед) — они входят в число лидеров лиги по индивидуальным показателям. Надёжную игру продемонстрировали также Кристина Карась и Евангелина Мельник. Всего за сезон калининградки выиграли 81 поединок из 110.
Этот успех повторяет достижение 15-летней давности: с 2005 по 2011 год в клубном чемпионате России выступала мужская команда «Пеликан», а в 2010-м она заняла пятое место. Теперь женская сборная готова писать новую историю.