Черномаз: водоканалам нужен переходный период, чтобы не увеличивать тариф

Отвечая на вопросы депутатов, он подтвердил, что задача передачи муниципальных водоканалов областному госпредприятию остаётся одним из приоритетов. «Но мы исходим из сбалансированности бюджетных возможностей», — добавил министр. Он пояснил, что из-за изменений с НДС при переходе муниципальных предприятий в государственное нужно вкладывать в структуру тарифа минимум 2% роста. «Поэтому мы понимаем, что нужно предусматривать на уровне бюджета некий переходный период. Как показывает практика, это от трёх до пяти лет для того, чтобы не превышать предельный рост индекса платы граждан, переходить планомерно к экономически обоснованному тарифу. А это означает, что нужно сразу же на три года как минимум закладывать этот объём выпадающих в бюджет», — пояснил Сергей Черномаз.