И какое решение предстоит принять США в ближайшее время

К такому раскладу в Вашингтоне оказались не то что не готовы — о нем вообще не задумывались. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Пентагон не озаботился поставкой на Ближний Восток достаточного количества боеприпасов. А Белый дом за две недели так и не сумел сформулировать исчерпывающий перечень задач военной кампании. Министры Трампа в один день хотят ликвидировать ядерную программу Ирана. В другой — говорят уже про программу обычных баллистических ракет. В третий — заявляют, что будут воевать до тех пор, пока к власти в стране не придет приемлемое для них руководство.