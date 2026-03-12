Дятлова рассказала, что предпочитает передвигаться по Калининграду пешком

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова предпочитает передвигаться пешком и не пользуется городским общественным транспортом. Об этом сити-менеджер рассказала журналистам во время выездного совещания в четверг, 12 марта.
«Я очень люблю ходить и считаю, что для меня это очень полезно. Объективности ради — на работу я действительно приезжаю на машине, а всё остальное время стараюсь передвигаться ногами. В последнее время я уверовала в здоровый образ жизни и в то, что лично мне это необходимо», — сказала Дятлова.
Глава администрации призналась, что на общественном транспорте ездит редко. Самокатам Елена Дятлова предпочитает велосипед, однако катается не в Калининграде из-за возможных конфликтов с другими участниками движения.
«Я больше всего боюсь, что, не дай бог, кого-нибудь из пешеходов зацеплю», — объяснила сити-менеджер.
