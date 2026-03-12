Дятлова рассказала, что предпочитает передвигаться по Калининграду пешком

«Я очень люблю ходить и считаю, что для меня это очень полезно. Объективности ради — на работу я действительно приезжаю на машине, а всё остальное время стараюсь передвигаться ногами. В последнее время я уверовала в здоровый образ жизни и в то, что лично мне это необходимо», — сказала Дятлова.