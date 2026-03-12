В Донецке Ростовской области завели дело после нападения собак на людей

Уголовное дело завели после нападения собак на жителей Гундоровки в Донецке Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
В ситуации начали разбираться после публикаций в СМИ. Предварительно, на женщину, а затем на мужчину напали две собаки. Пострадавшие после этого обратились за медицинской помощью.
— С целью проверки информации возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Выполняются следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в СК.
