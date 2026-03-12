Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал систему государственного наказания проявить милосердие к находящейся под домашним арестом блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) из-за обнаруженного у нее тяжелого заболевания.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии, ранее сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
«Система государственного наказания характеризуется не линейной жестокостью и строгостью, а проявлением милосердия. Если такой тяжелый диагноз у этой девушки подтверждается, нет смысла в излишней суровости: пускай проведет свой последний жизненный срок с детьми, мужем и родителями», — сказал РИА Новости Милонов.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.