Адвокат Третьяков: блогер Лерчек готовится к экстренной госпитализации

«Картина, которую мы видим, наталкивает на три вывода: либо это не рак желудка, либо не четвертая стадия, либо на фото не она. К последней стадии опухоль высасывает все силы из человека. Только на начальных этапах сохраняется бодрость, человек может поддерживаться обезболивающими препаратами. По мере роста опухоли быстро теряется вес, проявляются отрицательные симптомы. Клетки делятся, требуют питания и человек желтеет, усыхает, с трудом двигается», — объяснил Черемушкин.