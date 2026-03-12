Ричмонд
13 марта без света останутся три района Волгограда

Смотрим список адресов и районов, где 13 марта 2026 не будет электричества.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцев вновь ждут временные неудобства, связанные с отключением света. 13 марта 2026 года в трех районах города не будет электричества. Работы затронут жилые дома, организации и предприятия в Краснооктябрьском, Кировском и Тракторозаводском районах.

В Краснооктябрьском районе с 09:00 до 16:00 отключат свет на улицах Форш Ольги д. 8, д. 10, д. 2, д. 4, д.6; проспекте Металлургов д. 9, д. 15, д. 7, д. 11, д. 3, д. 5, а также в ряде организаций: ФЛ Дмитриева, ФЛ Симаков, ИП Блинов., ИП Дельфонцев, ФЛ Юрченко, ООО Персональные системы, ИП Макарова, ПАО Мобильные ТелеСистемы, ИП Шевцов.

В Тракторозаводском районе с 09:00 до 12:00 отключат свет на улицах Кастерина д. 5, д.2; Грамши д.30; Николая Отрады д. 26, д.26а.

В Кировском районе с 10.00 до 16.00 обесточат дом 73 на улице Шумилова д. 73 и АО Тандер.