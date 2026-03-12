Учёные разработали «наноловушки» для извлечения золота из электронных отходов

Учёные Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая разработали новый способ извлечения золота из электронных отходов. Метод основан на использовании специальных «наноловушек», которые позволяют получать драгоценный металл более экологичным способом. Об этом пишет ТАСС.
По оценкам исследователей, к 2030 году объём электронных отходов в мире может достигнуть 82 млн тонн. При этом многие старые устройства — микросхемы, чипы и другие компоненты электроники — содержат небольшие количества золота.
Существующие технологии извлечения этого металла часто требуют применения токсичных химических веществ и не всегда позволяют эффективно отделять золото от других элементов.
Новая разработка основана на двумерных органических каркасах с встроенными «наноловушками». Такие структуры способны захватывать ионы золота из раствора.
«Учёные разработали двумерные органические каркасы с встроенными “наноловушками”. Эти ловушки захватывают ионы золота и при облучении видимым светом восстанавливают их до чистого металла», — пояснили в Минобрнауки РФ.
Во время экспериментов исследователи смогли извлечь до 99,2% золота из электронных отходов, даже если в смеси присутствовали другие металлы и примеси.
