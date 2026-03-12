В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. Базисная

Так, троллейбусы маршрутов № 8а, № 10 и № 15а после остановки «Фабрика “Царица” будут проходить по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. По ул. Тулака общественный транспорт будет совершать остановку напротив дома № 20, затем выходить на ул. Турменскую, где маршрут № 8а будет следовать в сторону Оптово-строительного рынка, а маршруты №№ 10 и 15а — в сторону разворотного кольца на пл. Куйбышева.