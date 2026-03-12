Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты

«За период с 6 по 10 марта по сравнению с 6−10 февраля в Москве значительно выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях нестабильного мобильного интернета. Например, оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%, стационарных телефонов — на четверть», — сообщили в компании.