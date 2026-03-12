Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК завели дело после пожара с пострадавшими на заводе в Каменске-Шахтинском

Следователи выясняют детали пожара на заводе в Каменске-Шахтинском, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

После пожара с пятью пострадавшими на стекольном заводе в Каменске-Шахтинском завели уголовное дело. Об этом 12 марта информирует пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Работают сотрудники следственного отдела Донецка. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках статьи «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства случившегося, причины и условия, при которых начался пожар, — говорится в сообщении СК.

Пожар произошел 11 марта 2026 года на территории АО «Каменский стекольный завод». Пятеро рабочих с травмами различной степени тяжести были доставлены к больницу. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее в МЧС сообщили, что пострадавшие получили ожоги. Предварительно, возгорание возникло при проведении сварочных работ, точную причину установит дознаватель.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.