В СК завели дело после пожара с пострадавшими на заводе в Каменске-Шахтинском

После пожара с пятью пострадавшими на стекольном заводе в Каменске-Шахтинском завели уголовное дело. Об этом 12 марта информирует пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Работают сотрудники следственного отдела Донецка. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках статьи «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства случившегося, причины и условия, при которых начался пожар, — говорится в сообщении СК.
Пожар произошел 11 марта 2026 года на территории АО «Каменский стекольный завод». Пятеро рабочих с травмами различной степени тяжести были доставлены к больницу. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее в МЧС сообщили, что пострадавшие получили ожоги. Предварительно, возгорание возникло при проведении сварочных работ, точную причину установит дознаватель.
