Семейный подряд: калининградцы рассылали клиентам по почте «синтетику» под видом витаминов

Источник: Янтарный край

Сотрудники УНК УМВД по Калининградской области пресекли деятельность 39-летней жительницы Калининграда, её 42-летнего мужа и их ровесника-сообщника. Супруги находили покупателей в теневом сегменте сети, маскировали запрещённые вещества под витамины и обычные лекарства, а затем передавали знакомому, который отправлял посылки через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой.

Оперативники задержали злоумышленников и изъяли две бандероли. В одной обнаружили почти 19 граммов трамадола (сильнодействующее вещество), в другой — 130 миллиграммов «соли». При обыске в квартире пары нашли ещё около 4 граммов синтетики, весы и упаковку.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ. Женщина под домашним арестом, муж в СИЗО, курьер — под подпиской о невыезде.

Полиция уже установила нескольких покупателей из разных регионов — они дали признательные показания. Расследование продолжается.