Семейный подряд: калининградцы рассылали клиентам по почте «синтетику» под видом витаминов

Сотрудники УНК УМВД по Калининградской области пресекли деятельность 39-летней жительницы Калининграда, её 42-летнего мужа и их ровесника-сообщника. Супруги находили покупателей в теневом сегменте сети, маскировали запрещённые вещества под витамины и обычные лекарства, а затем передавали знакомому, который отправлял посылки через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой. Оперативники…