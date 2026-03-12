Семейный подряд: калининградцы рассылали клиентам по почте «синтетику» под видом витаминов

Сотрудники УНК УМВД по Калининградской области пресекли деятельность 39-летней жительницы Калининграда, её 42-летнего мужа и их ровесника-сообщника. Супруги находили покупателей в теневом сегменте сети, маскировали запрещённые вещества под витамины и обычные лекарства, а затем передавали знакомому, который отправлял посылки через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой.
Оперативники задержали злоумышленников и изъяли две бандероли. В одной обнаружили почти 19 граммов трамадола (сильнодействующее вещество), в другой — 130 миллиграммов «соли». При обыске в квартире пары нашли ещё около 4 граммов синтетики, весы и упаковку.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ. Женщина под домашним арестом, муж в СИЗО, курьер — под подпиской о невыезде.
Полиция уже установила нескольких покупателей из разных регионов — они дали признательные показания. Расследование продолжается.