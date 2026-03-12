Воронежцев предупредили об опасности мартовского льда на водоёмах

Лёд на водоёмах Воронежской области в период оттепели может быть смертельно опасен. Из-за повышения температур его структура меняется, он становится пористым и хрупким. Об этом местных жителей предупредили в региональном СУ СКР в четверг, 12 марта.
Сотрудники ведомства призывают усилить контроль за досугом детей и провести с ними разъяснительные беседы об опасности выхода на тонкий лёд.
В случае возникновения происшествия на водоёме следует сразу же звонить по номеру «112».
Кроме того, в региональном СКР работает круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности». Сообщить о происшествии с детьми на территории Воронежской области можно по номерам «123» и 8 (473) 222−60−02.