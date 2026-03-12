Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили об опасности мартовского льда на водоёмах

Выход на него может закончиться трагедией.

Источник: АиФ Воронеж

Лёд на водоёмах Воронежской области в период оттепели может быть смертельно опасен. Из-за повышения температур его структура меняется, он становится пористым и хрупким. Об этом местных жителей предупредили в региональном СУ СКР в четверг, 12 марта.

Сотрудники ведомства призывают усилить контроль за досугом детей и провести с ними разъяснительные беседы об опасности выхода на тонкий лёд.

В случае возникновения происшествия на водоёме следует сразу же звонить по номеру «112».

Кроме того, в региональном СКР работает круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности». Сообщить о происшествии с детьми на территории Воронежской области можно по номерам «123» и 8 (473) 222−60−02.